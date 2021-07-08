«Петушиный пенальти»: болельщики о выходе Англии в финал Евро

Определились оба финалиста чемпионата Европы-2020. Но каким образом! Если первый полуфинальный матч был скучным, ничем не отложился в кромке мозга, кроме серии пенальти, то вот встреча между Англией и Данией (2:1) — вселенская несправедливость. И такое мнение болельщиков понять можно: команда Гарета Саутгейта прошла на домашнем турнире в финал не без помощи судейства. Но обо всём по порядку.

Фото: ТАСС ТАСС

Для викингов этот турнир сложился настоящей борьбой — с собой и со всем миром. Команда потеряла одного из лидеров Кристиана Эриксена , но при этом не просто вышла из группы B, где находилась Россия, но и дошла до полуфинала.

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И совсем неудивительно, что по всему миру большая поддержка была именно у датчан.

На 30-й минуте Дания вышла вперёд. Части фанатов хотелось на этом моменте и закончить игру, но, увы и ах. Спустя девять минут команде Каспера Хьюлманда пришлось начинать всё сначала после автогола.

Автогол — топовый бомбардир, интересно будет наблюдать за трансферным рынком, — пошутил один из пользователей.

То есть оба мяча в первом тайме забила Дания, — уточняет второй.

По итогу первого тайма хотелось запастись успокоительными. А кто-то из болельщиков и вовсе назвал эту игру «библейской картиной».

А вот дальше началось самое интересное. Причём уже в дополнительное время, основное-то так и завершилось ничейным результатом. На 102-й минуте матча арбитр Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в ворота датчан. Судья решил, что в их штрафной площади был совершен фол против Рахима Стерлинга и указал на 11-метровую отметку. Ни один из повторов не убеждает в правоте рефери: ни Йоаким Меле, ни Матиас Йенсен не нарушили правила в борьбе с соперником — их действия не были причиной падения этого игрока.

Вот что думают об этом моменте болельщики:

Не гоните на судью, ему сложно бегать в такой обуви, — написал один из пользователей, добавив фотографию ботинок, в которых выступают клоуны.

Петушиный пенальти, конечно, — отметил другой пользователь.

Домашнее судейство. Возник момент, кто будет против, помогут фаворитам. Мерзкий пенальти и Стерлинг. Стерлинг даже приземлялся смотрите как, на ручки, мягонько, уже зная и планируя своё падение. Тьхфу, — объяснил ещё один футбольный болельщик.

Судьи тащат хозяев турнира, никогда такого не было и вот опять, — отметил пользователь Twitter.

Тем временем в VAR-комнате, — пошутил пользователь, добавив фотографию королевы Елизаветы.

Естественно, больше всего досталось игроку, в котором явно умер хороший актёр.

Стерлинг, когда кто-то хлопает его по плечу, — написал болельщик, подкрепив твит видео.

Поздравляем Рахима Стерлинга, победителя 2021 года в категории «Лучшее погружение», — пошутил еще один пользователь, подкрепив твит фотографией статуэтки «Оскара».

Лучший британский игрок матча, — подвел итоги иностранный пользователь.

Ему припомнили матч «Манчестер Сити».

Даже международный арбитр признал, что пенальти на самом деле не было.

Да. Он [Стерлинг] был тронут, но этого было недостаточно для пенальти, — отметил судья.

Теперь фанаты ополчатся на англичан больше. В финале поддержка на стороне Италии.

Что-то мне всё это напоминает Евро 2016, когда хозяйку Францию очевидно тащили в финал. Но тогда справедливость в лице Португалии восторжествовала. Будем надеяться, что если Англия-таки выйдет в финал, Италия не подведёт, — написал фанат.

Давайте, может, сразу бритов чемпионами сделаем? С таким судейством. Чо еще итальянцев-то мучить такой игрой, — предложил пользователь.