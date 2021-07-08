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Чемпионат Европы по футболу 2020

Игру заработавшего скандальный пенальти Стерлинга назвали одной из величайших

Газета.Ruиещё 6
46 минут назад
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о победе команды в матче против Дании в 1/2 финала чемпионата Европы - 2020.
Скандальный пенальти: игру Стерлинга назвали величайшей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны. Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел", — написал Линекер в Twitter.
Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась в основное время со счетом 1:1. На 102-й минуте дополнительного времени главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения Стерлинга.
Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях.
По мнению противников назначения пенальти, Мехле не коснулся английского форварда. Удар Харри Кейна с 11-метровой отметки отразил Каспер Шмейхель, однако на добивании первым у мяча оказался форвард сборной Англии, который отправил снаряд в сетку. Ранее Стерлинг назвал "чистым" заработанный им спорный пенальти в матче с Данией.
Евро-2020,Гари Линекер,Харри Кейн,Каспер Шмейхель,Рахим Стерлинг,
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