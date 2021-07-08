Скандальный пенальти: игру Стерлинга назвали величайшей

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась в основное время со счетом 1:1. На 102-й минуте дополнительного времени главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения Стерлинга.