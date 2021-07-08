Скандальный пенальти: игру Стерлинга назвали величайшей

"Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны. Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел", — написал Линекер в Twitter.
Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась в основное время со счетом 1:1. На 102-й минуте дополнительного времени главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения Стерлинга.
Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях.
По мнению противников назначения пенальти, Мехле не коснулся английского форварда. Удар Харри Кейна с 11-метровой отметки отразил Каспер Шмейхель, однако на добивании первым у мяча оказался форвард сборной Англии, который отправил снаряд в сетку. Ранее Стерлинг назвал "чистым" заработанный им спорный пенальти в матче с Данией.