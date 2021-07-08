"Многие выступают за отставку Черчесова. Но надо жить не только сегодняшним днем. 1 сентября играть против сборной Хорватии - фаворита группы. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Главный тренер знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. Да и кого? Кто возьмется менее чем за два месяца до важнейших матчей принять сборную и дать результат? Надо определиться, чего мы хотим. Обновления — одно, расправы — другое, на чемпионат мира — третье. Если на чемпионат мира, то нынешний тренерский штаб нужно оставить", — цитирует Гершковича "Матч ТВ".