Также член исполкома РФС добавил, что во многом поэтому технический комитет и был проведен в такой форме, чтобы не выбить уверенность из людей, возглавляющих сборную, оказать им помощь, содействие и не навредить. На заседании технического комитета РФС работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.