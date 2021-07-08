Англичане попросили о выходном в случае победы сборной на Евро

На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы — 2020.

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Накануне, 7 июля, национальная команда в полуфинальном матче одолела Данию. В основное время соперники обменялись голами, а в дополнительное англичане заработали пенальти и вырвали победу — 2:1.

На данный момент подпись под петицией поставили уже более 60 тыс. человек. Если она соберёт 100 тыс. подписей, парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.