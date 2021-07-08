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Чемпионат Европы по футболу 2020

Англичане просят выходной в случае победы на Евро-2020. Под петицией уже 60 тыс. подписей

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад
На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы — 2020.
Англичане попросили о выходном в случае победы сборной на Евро
Фото: ReutersReuters
Накануне, 7 июля, национальная команда в полуфинальном матче одолела Данию. В основное время соперники обменялись голами, а в дополнительное англичане заработали пенальти и вырвали победу — 2:1.
На данный момент подпись под петицией поставили уже более 60 тыс. человек. Если она соберёт 100 тыс. подписей, парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.
В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Евро-2020,
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