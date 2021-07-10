"Невероятное достижение": УЕФА о 7 матчах Евро в Петербурге

Проведение семи матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге является невероятным достижением организационного комитета российской части турнира. Такое мнение высказал исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен в письме, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Санкт-Петербург с 12 июня по 2 июля принял семь матчей Евро. На следующий день после заключительной игры турнира в российском городе генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил ТАСС, что УЕФА остался доволен организацией встреч в Санкт-Петербурге. Как сообщил тогда собеседник агентства, "директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга".

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"Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект. И я хотел бы поблагодарить каждого из вас - за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции", - заявил Каллен.

"Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлен атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма, - продолжил он. - Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим - сегодня и спустя долгое время после турнира".

По словам представителя организации, команда оргкомитета российской части чемпионата Европы, которая тесно работала вместе, стала неотъемлемой частью большой европейской семьи УЕФА. "Надеюсь, что вы также получили удовольствие от работы над этим проектом и насладитесь просмотром финала турнира, который, вне всяких сомнений, будет невероятным. От имени УЕФА и себя лично желаю вам успеха в будущих начинаниях", - резюмировал Каллен.

Матчи Евро в Санкт-Петербурге

На стадионе "Санкт-Петербург" состоялись игры Евро между сборными Бельгии и России (3:0), Польши и Словакии (1:2), Финляндии и России (0:1), Швеции и Словакии (1:0), Финляндии и Бельгии (0:2), Швеции и Польши (3:2), а также встреча 1/4 финала между командами Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти). Общая посещаемость семи матчей турнира в Петербурге составила 132 752 зрителя, а средняя - 18 965 болельщиков. Наибольший интерес у зрителей вызвала стартовая игра Евро в российском городе - встречу между сборными Бельгии и России посетили 26 264 болельщика.

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 68 134 зрителя. На матчах чемпионата Европы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могли присутствовать не более 34 067 болельщиков, что составляет 50% от вместимости арены. Трибуны арены на Крестовском острове были в среднем заполнены на 27,8%.