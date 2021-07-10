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Чемпионат Европы по футболу 2020

Назван лучший игрок сборной России на Евро-2020

Вечерняя Москва
1 час назад
Статистический портал WhoScored составил рейтинг игроков российской сборной на проходящем чемпионате Европы. Лучшим стал нападающий Артем Дзюба.
Назван лучший игрок сборной России на Евро-2020
Фото:  Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва
Его рейтинг составил 6,93 балла.
Второе место занял полузащитник Далер Кузяев (6,90). На третьей позиции оказался вратарь Матвей Сафонов (6,84).
Всего в рейтинге вошли 20 футболистов. Самым худшим оказался вратарь Антон Шунин (4,68).
Ранее сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Позже стало известно о том, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов покинул свой пост.
Евро-2020,Футбол,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Антон Шунин,Георгий Джикия,Александр Соболев,Магомед Оздоев,Алексей Миранчук,Александр Головин,Станислав Черчесов,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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