Назван лучший игрок сборной России на Евро-2020

Статистический портал WhoScored составил рейтинг игроков российской сборной на проходящем чемпионате Европы. Лучшим стал нападающий Артем Дзюба.Его рейтинг составил 6,93 балла.Второе место занял полузащитник Далер Кузяев (6,90). На третьей позиции оказался вратарь Матвей Сафонов (6,84).В десятку лучших попали Алексей Миранчук (6,74), Игорь Дивеев (6,68), Александр Головин (6,54), Александр Соболев (6,48), Марио Фернандес (6,34), Магомед Оздоев (6,30) и Георгий Джикия (6,29).Всего в рейтинге вошли 20 футболистов. Самым худшим оказался вратарь Антон Шунин (4,68).Ранее сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Позже стало известно о том, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов покинул свой пост.