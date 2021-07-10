Суперкомпьютер предсказал победу Италии на Евро-2020

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Analyst. Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счётом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разгромила команду Украины (4:0).