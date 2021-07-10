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Чемпионат Европы по футболу 2020

Суперкомпьютер сделал прогноз на финал Евро-2020

Говорит Москваиещё 7
24 минуты назад
Согласно комбинаторным вычислениям, вероятность победы сборной Италии составила 57,8%.
Суперкомпьютер предсказал победу Италии на Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Analyst. Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счётом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разгромила команду Украины (4:0).
Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).
Решающая встреча чемпионата Европы по футболу состоится завтра на лондонском стадионе Уэмбли в 22:00 мск.
Евро-2020,Газета.Ru,
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