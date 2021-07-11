Фанаты устроили потасовку накануне финала Евро-2020

Фанаты прорвались на территорию стадиона «Уэмбли», где сегодня пройдет финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Фото: Reuters Reuters

Болельщики устроили потасовку со стюардами, прорвали кордон, после чего их принялись догонять.

Финал Евро-2020 между национальными командами Италии и Англии начнется в 22.00 по московскому времени.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).