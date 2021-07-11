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Чемпионат Европы по футболу 2020

Фанаты прорвались на "Уэмбли" за два часа до начала матча

Газета.Ru
55 минут назад
Фанаты прорвались на территорию стадиона «Уэмбли», где сегодня пройдет финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии.
Фанаты устроили потасовку накануне финала Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Болельщики устроили потасовку со стюардами, прорвали кордон, после чего их принялись догонять.
Финал Евро-2020 между национальными командами Италии и Англии начнется в 22.00 по московскому времени.
Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).
Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).
Евро-2020,
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