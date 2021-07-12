УЕФА определил лучших игроков Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу, финал которого прошел в воскресенье, 11 июля, в Лондоне. Победителями турнира стали итальянцы, обыгравшие команду Англии по результатам серии пенальти — 1:1 (3:2).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Доннарумма стал первым голкипером в истории турнира, сборной которого удалось выиграть по итогам пенальти дважды подряд. При этом в финале Евро-2020 итальянский вратарь отразил два пенальти. Во всех трех матчах группового этапа Доннарумма не позволил распечатать свои ворота.

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду . В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу.

Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.