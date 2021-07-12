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Чемпионат Европы по футболу 2020

УЕФА определил лучших игроков Евро-2020

Вечерняя Москваиещё 6
21 минуту назад
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу, финал которого прошел в воскресенье, 11 июля, в Лондоне. Победителями турнира стали итальянцы, обыгравшие команду Англии по результатам серии пенальти — 1:1 (3:2).
УЕФА определил лучших игроков Евро-2020
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Доннарумма стал первым голкипером в истории турнира, сборной которого удалось выиграть по итогам пенальти дважды подряд. При этом в финале Евро-2020 итальянский вратарь отразил два пенальти. Во всех трех матчах группового этапа Доннарумма не позволил распечатать свои ворота.
Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу.
Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.
Автором самого быстрого гола на Евро-2020 стал защитник сборной Англии Люк Шоу, поразивший ворота итальянцев в финальном матче уже на 116-й секунде, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Евро-2020,ЧЕ по футболу,Люк Шоу,Криштиану Роналду,
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