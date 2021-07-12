Уткин обрадовался поражению Англии в финале Евро-2020

"Я очень рад фиаско Саутгейта. Трусы ждут в очереди. Вот и пусть ждет", - написал Уткин в своем Telegram-канале.
Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.) На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу.
В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи. Победу в серии одиннадцатиметровых ударов "скуадре адзурре" принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.