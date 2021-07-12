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Чемпионат Европы по футболу 2020

Уткин обрадовался поражению Англии в финале Евро-2020 из-за трусости Саутгейта

Газета.Ruиещё 11
44 минуты назад
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от прошедшего финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.
Уткин обрадовался поражению Англии в финале Евро-2020
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Я очень рад фиаско Саутгейта. Трусы ждут в очереди. Вот и пусть ждет", - написал Уткин в своем Telegram-канале.
Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.) На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу.
В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи. Победу в серии одиннадцатиметровых ударов "скуадре адзурре" принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.
Евро-2020,Футбол,Василий Уткин,Люк Шоу,Леонардо Бонуччи,Андрей Аршавин,Зенит,
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