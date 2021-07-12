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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Лондоне 19 полицейских получили ранения при столкновениях с болельщиками

RT на русском
29 минут назад
Полиция Лондона сообщила, что 19 сотрудников правоохранительных органов получили травмы в ходе столкновений с болельщиками в день финала футбольного чемпионата Евро-2020.
Финал Евро-2020: ранены 19 полицейских
Фото: ReutersReuters
«К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с толпой», — сообщается в Twitter-аккаунте полиции.
В сообщении отмечается, что это «совершенно недопустимо».
Также стало известно, что за день полиция произвела 49 арестов за различные правонарушения.
Ранее сообщалось, что футбольные фанаты устроили драку с полицией в Лондоне.
Евро-2020,МВД,
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