Финал Евро-2020: ранены 19 полицейских

Полиция Лондона сообщила, что 19 сотрудников правоохранительных органов получили травмы в ходе столкновений с болельщиками в день финала футбольного чемпионата Евро-2020.«К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с толпой», — сообщается в Twitter-аккаунте полиции.В сообщении отмечается, что это «совершенно недопустимо».Также стало известно, что за день полиция произвела 49 арестов за различные правонарушения.Ранее сообщалось, что футбольные фанаты устроили драку с полицией в Лондоне.