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Чемпионат Европы по футболу 2020

Аршавин назвал бездарностями финалистов Евро-2020

Вечерняя Москваиещё 3
5 часов назад
Российский футболист Андрей Аршавин оценил игру Италии и Англии в финале чемпионата Европы — 2020, назвав участников матча бездарностями.
"Такие бездарности": Аршавин разочаровался в Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Аршавина, англичане потеряли интерес к игре после гола в ворота Италии.
— Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра финала. Да какое пенальти? Такие бездарности, — заявил бывший форвард сборной России в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сборная Италии одержала победу в финале чемпионата Европы по футболу над командой Англии. До этого итальянцы выигрывали престижный турнир в 1968 году.
Встреча, прошедшая вечером 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась победой итальянцев по результатам серии пенальти со счетом 1:1 (3:2).
Напомним, что Аршавин в 2012 году произнес одному из депутатов слова: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Они стали впоследствии народной поговоркой.
Евро-2020,Футбол,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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