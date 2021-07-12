Евро-2020: победа Италии, жуткий фол и футбольная лотерея

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу во второй раз (первый был в 1968 году). В финале Евро-2020 прошедшем на лондонском «Уэмбли», итальянцы обыграли англичан в «футбольной лотерее» - серии пенальти, а основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1.
Счет в финальном матче на третьей минуте открыли англичане. Первый гол принадлежит защитнику Люку Шоу. Итальянская команда сравняла счет на 67-й минуте матча (Леонардо Бонуччи). Дополнительное время прошло без голов.
Самым ярким моментом второго овертайма «Чемпионат» назвал «жуткий фол» итальянского полузащитника Жоржиньо в отношении Джека Грилиша - лодыжку англичанина чуть не раздавили шипами. Судья Бьорн Куйперс ограничился желтой карточкой, так как эпизод был явно случайным, нога Жоржиньо соскользнула с мяча и ушла в сторону.
Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака. Автор «Чемпионата» назвал странным решение доверить самый ответственный удар в серии 19-летнему игроку, а не Гарри Кейну.
Хаит отметил, что в течение всего Евро-2020 Англию критиковали за скучный футбол.
«Контраргумент был один: англичане приехали не развлекаться и развлекать зрителей, а выигрывать турнир. Они действуют по системе, снижают риск до нуля. И они готовы к пенальти. Оказалось, что нет», - заключил он.