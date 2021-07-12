Евро-2020: победа Италии, жуткий фол и футбольная лотерея

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу во второй раз (первый был в 1968 году). В финале Евро-2020 прошедшем на лондонском «Уэмбли», итальянцы обыграли англичан в «футбольной лотерее» - серии пенальти, а основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1.