"Был королем, теперь ужасен": в Англии уничтожают Саутгейта после Евро-2020

"Ошибки Саутгейта привели нас к поражению в финале. Мы были на грани провала, и он по-прежнему отказывался делать замены, в результате чего мы в итоге и пропустили. В дополнительное время он также просто зассал. И только на пенальти решил выпустить молодых игроков. Он доверил решающий удар 19-летнему парню. Эти игроки не виноваты", — написал в Twitter пользователь с никнеймом Danny (@DE123E).
—"Извините, я не виню трех игроков, которые не забили с пенальти. Я виню Саутгейта. Он просто сидел сложа руки и просто надеялся защитить лидерство. К 90-й минуте Саутгейт даже не собирался бороться за победу", — OL (@Olee010407).
—"Мне очень не хочется видеть расистских оскорблений в отношении Стерлинга, Санчо и Саки за их неудачное выступление. Как нация мы должны быть едины, мы должны гордиться этими ребятами за то, что они вышли в финал, когда этого никто не ждал", — отметил RPayton97.
—"Не стоит ругать Саутгейта. Еще пару часов назад он был королем, а теперь ужасен. Эта команда пробилась так далеко, о чем не думала и половина Европы. Они с душой провели этот ЕВРО", — поддержала команду mya (@myawalsh7).
—"Саку не надо было выбирать для исполнения пенальти. Он еще слишком молод. Никто не знает, как он теперь переживет этот удар, как справится с этим давлением в будущем", — добавила alice (@alice74397127).
—"По правде говоря, столь огромная ответственность, что свалилась на плечи таких молодых игроков, не могла не вызвать проблемы. Старшие игроки должны были активизироваться. Впрочем, нельзя игнорировать и доблестные усилия наших молодых футболистов. Совсем скоро мы поедем на чемпионат мира", — написал Harry (@CFConwell).