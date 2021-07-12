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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Был королем, теперь ужасен": в Англии уничтожают Саутгейта после финала

РИА Новости
1 час назад
Сборная Англии проиграла команде Италии в финале чемпионата Европы, уступив в серии послематчевых пенальти (2:3). Для англичан этот финал ЕВРО был первым в истории сборной.
"Был королем, теперь ужасен": в Англии уничтожают Саутгейта после Евро-2020
Фото: © REUTERS / John Sibley© REUTERS / John Sibley
В социальных сетях английские болельщики выступили с критикой в адрес главного тренера команды Гарета Саутгейта. В частности, фанаты оказались недовольны решениями специалиста, доверившего исполнить решающие 11-метровые удары молодым игрокам Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака, которые не справились со своей задачей.
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"Ошибки Саутгейта привели нас к поражению в финале. Мы были на грани провала, и он по-прежнему отказывался делать замены, в результате чего мы в итоге и пропустили. В дополнительное время он также просто зассал. И только на пенальти решил выпустить молодых игроков. Он доверил решающий удар 19-летнему парню. Эти игроки не виноваты", — написал в Twitter пользователь с никнеймом Danny (@DE123E).
—"Извините, я не виню трех игроков, которые не забили с пенальти. Я виню Саутгейта. Он просто сидел сложа руки и просто надеялся защитить лидерство. К 90-й минуте Саутгейт даже не собирался бороться за победу", — OL (@Olee010407).
—"Мне очень не хочется видеть расистских оскорблений в отношении Стерлинга, Санчо и Саки за их неудачное выступление. Как нация мы должны быть едины, мы должны гордиться этими ребятами за то, что они вышли в финал, когда этого никто не ждал", — отметил RPayton97.
—"Не стоит ругать Саутгейта. Еще пару часов назад он был королем, а теперь ужасен. Эта команда пробилась так далеко, о чем не думала и половина Европы. Они с душой провели этот ЕВРО", — поддержала команду mya (@myawalsh7).
—"Саку не надо было выбирать для исполнения пенальти. Он еще слишком молод. Никто не знает, как он теперь переживет этот удар, как справится с этим давлением в будущем", — добавила alice (@alice74397127).
—"По правде говоря, столь огромная ответственность, что свалилась на плечи таких молодых игроков, не могла не вызвать проблемы. Старшие игроки должны были активизироваться. Впрочем, нельзя игнорировать и доблестные усилия наших молодых футболистов. Совсем скоро мы поедем на чемпионат мира", — написал Harry (@CFConwell).
Чемпионом Европы стала сборная Италии. Для итальянцев это уже второй триумф на ЕВРО.
Евро-2020,Гарет Саутгейт,Маркус Рашфорд,
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