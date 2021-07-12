Драма с пенальти: фанаты ищут виноватого в сборной Англии

Как минимум одного игрока своей сборной англичане зря обвиняют в трусости.

Фото: LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES

Евро-2020 завершился драмой. В финале на «Уэмбли» между сборными Англии и Италии дело дошло до серии пенальти. Лучше предсказуемо пробили итальянцы, а англичане свои удары откровенно запороли, реализовав лишь две попытки из пяти — не спас даже героизм Джордана Пикфорда , сделавшего два сейва.

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После матча у болельщиков и экспертов возникли вопросы к выбору пенальтистов тренерским штабом англичан. Если к двум первым бьющим вопросов нет (два Гарри — Кейн и Магуайр — уверенно реализовали свои удары), то остальные всё испортили. 23-летний Маркус Рашфорд переиграл вратаря, но попал в штангу. 21-летний Джейдон Санчо пробил плохо — Джанлуиджи Доннарумма спас. Но главный шок — решение тренера Гарета Саутгейта отправить 19-летнего Букайо Саку на решающий удар.

По некоторым из перечисленных игроков прошёлся Жозе Моуринью: «Я не понимаю, почему Сака бил решающий пенальти. Мне просто очень жаль его. Где в этой ситуации был Стерлинг, где был Стоунз, где был Шоу? Саутгейт — очень честный парень. Он всегда защищает своих футболистов. Я не думаю, что когда-нибудь он скажет, что игроки не готовы исполнить пенальти».

В соцсетях тоже недоумевают из-за выбора пенальтистов. Некоторые подозревают, что опытные игроки испугались взять на себя ответственность.

«Помните, как Моутинью пытался уклониться от пенальти, но Роналду не позволил? Кто-то должен был сделать это со Стерлингом и Грилишем».

Remember when moutinho try duck from a penalty and ronaldo didn’t allow it. Someone had to do that with shaw, Sterling , grealish— . (@BodegaaCat) July 12, 2021

«Сака, бьющий пенальти перед Грилишем, Стоунзом, Шоу и Стерлингом, — это дикость».

Saka taking a penalty before Grealish, Stones, Shaw and Sterling is wild.— Mr Telephone Man (@NkosanaTutani) July 11, 2021

«Почему бил Сака? Грилиш и Стерлинг забивают с пенальти в АПЛ, но почему-то выбирают Саку. И почему нельзя пробить выше, чтобы вратарь не смог отбить?»

Why's saka took that? grealish and Sterling score pens in the prem but we go with saka. And what's wrong with putting it high so the keeper can't save it ffs. Gutted— Nicky Shaw (@Shawsy1986) July 11, 2021

«Прежде чем начать смеяться над Моуринью и называть его фанатом Шоу, задайте себе такой же вопрос. Я ждал, что Шоу и Грилиш пойдут бить».

Before y'all start the "Mourinho fan boy" talk, I asked same thing. I was expecting Shaw and Grealish to take a kick. https://t.co/nCyYLQxzZy— Mansa (@_omohoje) July 12, 2021

Кажется, всё не так однозначно.

Утром одна из жертв критики всё же не выдержала. Грилиш опубликовал заявление и, похоже, снял с себя все подозрения: «Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял кучу правильных решений на этом турнире, в том числе сегодня. Но я не позволю людям говорить, что я не хотел бить пенальти, когда на самом деле сказал, что пробью »