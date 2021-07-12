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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Я сказал, что хочу пробить!» Неожиданный поворот в истории с пенальти сборной Англии

Чемпионат.com
1 час назад
Как минимум одного игрока своей сборной англичане зря обвиняют в трусости.
Драма с пенальти: фанаты ищут виноватого в сборной Англии
Фото:  LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES
Евро-2020 завершился драмой. В финале на «Уэмбли» между сборными Англии и Италии дело дошло до серии пенальти. Лучше предсказуемо пробили итальянцы, а англичане свои удары откровенно запороли, реализовав лишь две попытки из пяти — не спас даже героизм Джордана Пикфорда, сделавшего два сейва.
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После матча у болельщиков и экспертов возникли вопросы к выбору пенальтистов тренерским штабом англичан. Если к двум первым бьющим вопросов нет (два Гарри — Кейн и Магуайр — уверенно реализовали свои удары), то остальные всё испортили. 23-летний Маркус Рашфорд переиграл вратаря, но попал в штангу. 21-летний Джейдон Санчо пробил плохо — Джанлуиджи Доннарумма спас. Но главный шок — решение тренера Гарета Саутгейта отправить 19-летнего Букайо Саку на решающий удар.
Юный полузащитник пробил плохо и помог итальянскому вратарю стать героем. В результате критика полилась на более опытных футболистов сборной Англии, которые были в составе, но не поучаствовали в серии пенальти. Своих попыток не дождались Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Люк Шоу, Джон Стоунз и Калвин Филлипс.
По некоторым из перечисленных игроков прошёлся Жозе Моуринью: «Я не понимаю, почему Сака бил решающий пенальти. Мне просто очень жаль его. Где в этой ситуации был Стерлинг, где был Стоунз, где был Шоу? Саутгейт — очень честный парень. Он всегда защищает своих футболистов. Я не думаю, что когда-нибудь он скажет, что игроки не готовы исполнить пенальти».
В соцсетях тоже недоумевают из-за выбора пенальтистов. Некоторые подозревают, что опытные игроки испугались взять на себя ответственность.
«Помните, как Моутинью пытался уклониться от пенальти, но Роналду не позволил? Кто-то должен был сделать это со Стерлингом и Грилишем».
«Сака, бьющий пенальти перед Грилишем, Стоунзом, Шоу и Стерлингом, — это дикость».
«Почему бил Сака? Грилиш и Стерлинг забивают с пенальти в АПЛ, но почему-то выбирают Саку. И почему нельзя пробить выше, чтобы вратарь не смог отбить?»
«Прежде чем начать смеяться над Моуринью и называть его фанатом Шоу, задайте себе такой же вопрос. Я ждал, что Шоу и Грилиш пойдут бить».
Кажется, всё не так однозначно.
Утром одна из жертв критики всё же не выдержала. Грилиш опубликовал заявление и, похоже, снял с себя все подозрения: «Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял кучу правильных решений на этом турнире, в том числе сегодня. Но я не позволю людям говорить, что я не хотел бить пенальти, когда на самом деле сказал, что пробью »
Грилиш вывел себя из-под удара, но теперь вопросов к Саутгейту стало ещё больше. По всей видимости, у тренера англичан был выбор и он назначил на решающий пенальти юного Саку не от безысходности. История наверняка получит продолжение — выйти из тени могут Стерлинг, Шоу и остальные. В конце концов, с объяснениями стоило бы выступить самому Саутгейту. Выбор пенальтистов ему ещё долго будут припоминать.
Евро-2020,Футбол,Джейдон Санчо,Джон Стоунз,Гарет Саутгейт,Джордан Пикфорд,Джек Грилиш,Люк Шоу,Рахим Стерлинг,Маркус Рашфорд,
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