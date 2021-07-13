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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Вы знаете, что делать!» Появилось видео напутственной речи Манчини перед финалом Евро

Чемпионат.comиещё 1
57 минут назад
На просторах социальных сетей появилось виде напутственной речи главного тренера сборной Италии Роберто Манчини своим футболистам перед финальным матчем чемпионата Европы – 2020 с Англией.
Манчини объявил игрокам стартовый состав на решающий матч континентального первенства и добавил несколько мотивационных фраз, в числе которых было: «Вы знаете, что делать!»
Напомним, 11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
Евро-2020,Видео,Роберто Манчини,
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