Захарова раскритиковала английских фанатов

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"Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Одна надежда на беспристрастность "Би-би-си" - надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы", - написала Захарова в Telegram.

Также Захарова заявила, что ей вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества "русскими футбольными хулиганами".

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась победой "скуадры адзурры" в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Национальная команда Англии никогда не выигрывала Евро. Итальянцы являются двукратными чемпионами Европы. Также Италия играла в 2000 и 2012 годах в финалах, где уступила Франции и Испании соответственно.