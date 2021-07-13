Захарова раскритиковала английских фанатов

Представитель МИД РФ Мария Захарова
раскритиковала поведение английских футбольных фанатов в день финала Евро-2020, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли".
"Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Одна надежда на беспристрастность "Би-би-си" - надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы", - написала Захарова в Telegram.
Также Захарова заявила, что ей вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества "русскими футбольными хулиганами".
Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась победой "скуадры адзурры" в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).
Национальная команда Англии никогда не выигрывала Евро. Итальянцы являются двукратными чемпионами Европы. Также Италия играла в 2000 и 2012 годах в финалах, где уступила Франции и Испании соответственно.
Ранее форвард сборной Англии Харри Кейн
резко высказался о людях, которые после проигранного финала Евро-2020 Италии оскорбляли в соцсетях темнокожих футболистов команды.