Захарова прокомментировала "зверства" британских болельщиков

«Посмотрела видео зверств британских болельщиков после проигрыша итальянцам в Лондоне. И вспомнились мне заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами». Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там МИД Великобритании по этому поводу заявил? А британский парламент
? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность ВВС — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие «футбольные хулиганы». А ещё я вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 год», — написала Захарова в своём телеграм-канале
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