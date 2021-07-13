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Чемпионат Европы по футболу 2020

Захарова: беспорядки в Лондоне показали, что настоящие футбольные хулиганы – не в России

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему поведения футбольных фанатов сборной Англии, которые устроили беспорядки в Лондоне до и после финала чемпионата Европы с национальной командой Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Захарова также припомнила англичанам 2018 год, когда они боялись ехать на ЧМ из-за «русских футбольных хулиганов».
Захарова прокомментировала "зверства" британских болельщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Посмотрела видео зверств британских болельщиков после проигрыша итальянцам в Лондоне. И вспомнились мне заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами». Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там МИД Великобритании по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность ВВС — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие «футбольные хулиганы». А ещё я вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 год», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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