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Чемпионат Европы по футболу 2020

Олимпийский чемпион сравнил Россию с Италией и Англией в футболе и хоккее

Газета.Ru
2 часа назад
Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о разнице между сборной России и игравшими в финале чемпионата Европы - 2020 Англией и Италией. "
"Тяжелая картина": олимпийский чемпион сравнил Россию с Италией на Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пока Англия и Италия нам не конкуренты ни в футболе, ни в хоккее, в первом случае — к сожалению, во втором — к счастью. Посмотрите, на каких скоростях играли итальянцы, англичане и другие лидеры мирового футбола на Евро, как при этом контролировали мяч. При всей симпатии к отечественным игрокам, на данном этапе они — люди с другой планеты, которые не играют, а тяжело работают с мячом. Матч с Бельгией это наглядно показал. Надеюсь, в будущем россиянам удастся что-то исправить и хотя бы немного конкурентов нагнать. Кстати, не понимаю, почему у нас в футболе пока нет программы по развитию — условно, "Красной машины", как в хоккее, или "Красной нити", как у сборной Дании, о которой с интересом прочитал.
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А пока — тяжелая картина, которую не исправить ни увольнением российского тренера, ни назначением иностранца", - приводит советского хоккеиста Russia-Hockey.
Также Кожевников поделился мнением о разнице в уровне этих же команд в хоккее.
"В хоккее все точно так же — но только уже сборная России быстро бегает в роли лидера, а Италия с Англией ползают по льду. Однако конкуренты в хоккее нас постепенно догоняют, былой пропасти уже нет. Во всяком случае на последнем чемпионате мира и итальянцы, и даже англичане выдали несколько хороших отрезков", - сказал олимпийский чемпион.
На Евро сборная России заняла в своей группе последнее место и покинула турнир. На хоккейном чемпионате мира в Риге российские хоккеисты проиграли в матче 1/4 финала сборной Канады. В финале Евро-2020 итальянцы переиграли команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки "скуадра адзурры" — 3:2. Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.
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