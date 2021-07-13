"Тяжелая картина": олимпийский чемпион сравнил Россию с Италией на Евро-2020

Пока Англия и Италия нам не конкуренты ни в футболе, ни в хоккее, в первом случае — к сожалению, во втором — к счастью. Посмотрите, на каких скоростях играли итальянцы, англичане и другие лидеры мирового футбола на Евро, как при этом контролировали мяч. При всей симпатии к отечественным игрокам, на данном этапе они — люди с другой планеты, которые не играют, а тяжело работают с мячом. Матч с Бельгией это наглядно показал. Надеюсь, в будущем россиянам удастся что-то исправить и хотя бы немного конкурентов нагнать. Кстати, не понимаю, почему у нас в футболе пока нет программы по развитию — условно, "Красной машины", как в хоккее, или "Красной нити", как у сборной Дании, о которой с интересом прочитал.