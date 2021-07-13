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Чемпионат Европы по футболу 2020

Петицию о переигровке финала Евро-2020 подписало более 100 тысяч человек

Газета.Ru
24 минуты назад
Болельщики сборной Англии создали петицию, в которой требуют переиграть финал чемпионате Европы — 2020 между сборными Англии и Италии.
"Матч нужно переиграть с честным судьей": британцы о финале Евро-2020
Фото: ReutersReuters
«Матч получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно пристрастное судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьей», — говорится в описании к петиции на портале Change.org.
Электронную петицию уже подписало более ста тысяч пользователей.
Напомним, сборная Италии одержала победу в финальном матч Евро-2020. Основное и дополнительное время закончилось с ничейным счетом 1:1. В серии пенальти итальянцам удалось победить со счетом 3:2. Лучшим игроком турнира стал голкипер итальянцев Доннарумма.
Ранее стало известно, что ФИФА наложила трансферный запрет на украинский клуб «Минай».
Евро-2020,Футбол,
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