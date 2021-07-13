"Матч нужно переиграть с честным судьей": британцы о финале Евро-2020

Болельщики сборной Англии создали петицию, в которой требуют переиграть финал чемпионате Европы — 2020 между сборными Англии и Италии.

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«Матч получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно пристрастное судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьей», — говорится в описании к петиции на портале Change.org.

Электронную петицию уже подписало более ста тысяч пользователей.

Напомним, сборная Италии одержала победу в финальном матч Евро-2020. Основное и дополнительное время закончилось с ничейным счетом 1:1. В серии пенальти итальянцам удалось победить со счетом 3:2. Лучшим игроком турнира стал голкипер итальянцев Доннарумма.