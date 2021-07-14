Подсчитали затраты городов и доходы победителей.

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы — 2020 – на этот раз финансовые.

Призовые

Изначально общая сумма призовых на Евро должна была составить ~373 280 572 евро, но из-за пандемии коронавируса, из-за которой турнир пришлось перенести на год, а число зрителей на трибунах значительно уменьшить, сократилось до ~332 968 611 евро.

Для сравнения, как было раньше:

1992: 28 млн евро 1996: 66 млн евро 2000: 76 млн евро 2004: 129 млн евро 2008: 184 млн евро 2012: 196 млн евро 2016: 301 млн евро 2020: 332 млн евро

Распределили нынешние призовые так:

– ~9 361 268 евро получила каждая страна за попадание в групповой этап; – ~1 006 336 евро – за победу, ~503 168 евро – за ничью; – ~1,5 млн евро за попадание в 1/8; – ~2,5 млн евро за выход в 1/4; – чуть больше 5 млн евро за полуфинал; – чуть больше 8 млн евро – за победу в финале.

Получается, Россия заработала ~10,3 млн евро – попадание в группу + одна победа.

Италия, не проиграв на турнире не одного матча и победив в финале, – ~ 23 млн евро.

Тут нужно отметить: деньги получает федерация, а потом уже сама их распределяет, решая, выплачивать игрокам бонусы или нет.

Потери

Пока нет точных данных, но по прогнозам города-участники потеряли порядка 194 млн евро из-за всех ограничений.

Доходы

Больше всех заработал Лондон (пока цифра только приблизительная – 27,3 млн евро), на втором месте располагается Санкт-Петербург с 25,7 млн евро (из-за дополнительных матчей, которые достались российскому городу после невозможности Дублина принять турнир, доход увеличился примерно на 13,3 млн евро), а на третьем Будапешт с ~20 млн евро.

УЕФА , по оценкам Forbes, должен был заработать за турнир чуть больше 2 млрд евро.

Расходы

На первом месте по затратам на проведение турнира располагается Санкт-Петербург с рекордными 39,3 млн евро (3,5 млрд рублей) – это в 4 раза больше, чем потратил Лондон и Рим. Для сравнения: на проведение чемпионата мира — 2018 город потратил 129 млрд рублей, большая часть которых ушла на строительства стадиона на Крестовском острове и «реконструкцию» транспортной инфраструктуры.

Основные статьи расходов в этот раз включают в себя:

– мероприятия по подготовке и проведению Евро; – информационные и пиар-кампании; – волонтёрские программы; – мероприятия, связанные с заявочной книгой, правительственными гарантиями и требованиями УЕФА.

В смете, подготовленной и утвержденной Правительством Санкт-Петербурга в конце 2019 года, указано, что большая часть трат пошла на «реализацию мероприятий оргкомитета Евро-2020, включая мероприятия в области устойчивого развития, мероприятия по продвижению чемпионата Европы по футболу» (30 млн евро или же 2,6 млрд рублей из федерального бюджета).

На проведение матчей и приём гостей – 10 млн евро.

На организацию фан-зон – почти 4 млн евро.

На FAN-ID – 4 млн евро.

Остальное «по мелочи»: украшение города (780 тысяч евро), организация транспортной доступности для болельщиков (595 тысяч евро), меры безопасности (256 тысяч евро).

Список городов по затратам:

Мюнхен – 15,6 млн евро;

Лондон – 11,6 млн евро;

Будапешт – 11,2 млн евро;

Рим – 10 млн евро;

Севилья – 5,45 млн евро;

Глазго – 4,3 млн евро;

Бухарест – 2,8 млн евро;

Копенгаген – 2,4 млн евро.