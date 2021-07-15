Сака высказался о промахе в серии пенальти в финале Евро

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака впервые высказался после нереализованного решающего пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3).

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«Я держался подальше от социальных сетей в течение нескольких дней, чтобы провести время со своей семьей и поразмышлять над последними несколькими неделями. Это послание не отражает того, насколько я благодарен за всю полученную любовь, и я чувствую, что должен поблагодарить всех, кто подд

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Для меня было честью быть частью сборной Англии, которая показывает пример. Они братья на всю жизнь, и я благодарен за всё, чему я научился у каждого из игроков и сотрудников, которые так много работали, чтобы помочь этой команде выйти в наш первый финал за 55 лет, видеть мою семью в толпе, знать, на что они пожертвовали, чтобы помочь мне попасть туда. Это значило для меня всё.

Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем это для вас. Мне жаль, что мы не смогли принести кубок в Англию в этом году, но я обещаю, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы это поколение знало, каково это — побеждать.

Моя реакция после матча сказала обо всей моей боли, но я могу пообещать вам это: я не допущу, чтобы тот негатив, который я получил на этой неделе, сломал меня.

Для тех, кто проводил кампанию от моего имени и отправлял мне сердечные письма, желал мне и моей семье всего наилучшего — я очень благодарен. Вот чем должен быть футбол. Страсть, люди всех рас, полов, религий и происхождения объединяются для одной общей радости американских горок футбола.

Я не хочу, чтобы ни один ребенок или взрослый получил ненавистные и оскорбительные сообщения, которые я получил на этой неделе. Их также получали Маркус и Джейдон. Я сразу понял, какую ненависть получу, и это печальная реальность, что мощные социальные платформы не делают достаточно, чтобы остановить эти сообщения.