"Я и так уважаю всех людей": Карасев объяснил отказ преклонять колено

Российский судья Сергей Карасев объяснил отказ преклонять колено перед матчами чемпионата Европы. Его слова в пятницу, 16 июля, приводит «Чемпионат.com».

«Я и так уважаю всех людей — независимо от национальности», — сказал Карасев. Он также добавил, что судьям, работавшим на матчах Евро, не намекали на то, что им стоит участвовать в акции в поддержку движения Black Lives Matter.

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42-летний Карасев оценил назначение его бригады на матч 1/8 финала Евро между сборными Чехии и Нидерландов. По его словам, он и его коллеги были счастливы поработать на игре плей-офф.

«Мы очень хотели судить дальше, но назначение на четвертьфинал или полуфинал даже в роли резервного арбитра — уже невероятный успех», — подытожил он.

Встреча сборных Чехии и Нидерландов завершилась победой чехов со счетом 2:0. Карасев показал красную карточку нидерландскому защитнику Матейсу де Лигту после просмотра видеоповтора. Это был первый случай удаления игрока при помощи VAR в истории Евро.

После стадии 1/8 финала Карасев работал на четвертьфинале и полуфинале в качестве резервного арбитра.

Перед началом Евро сразу несколько сборных объявили, что их игроки не станут преклонять колени перед матчами турнира. В их число вошли команды России, Хорватии, Венгрии и Чехии.

Но в Англии довольны поступком итальянцев. Расизм закончился?

В финале Евро-2020 сборная Италии поддержала акцию Black Lives Matter и преклонила колено вместе с Англией. На протяжении всего турнира команда Роберто Манчини по-разному реагировала на эту кампанию по борьбе с расовой дискриминацией.

Например, в стартовых матчах группового этапа с Турцией и Швейцарией итальянцы вместе со своими противниками не преклонили колено, а в игре с Уэльсом это сделали только пять футболистов сборной Италии.

Позже капитан Джорджо Кьеллини объяснил, что его команда не поддерживает акцию Black Lives Matter, но в знак солидарности с соперником готова встать на колени. В матче 1/8 финала с Австрией итальянцы проигнорировали BLM. Аналогично поступила «Скуадра адзурра» и в полуфинальной игре с Испанией.

Зато в четвертьфинале с Бельгией все футболисты сборной Италии преклонили колено из уважения к бельгийцам. Теперь же итальянцы повторили жест в финале на стадионе «Уэмбли».

Реакция соцсетей на поступок игроков сборной Италии

Некоторые болельщики остались недовольны этим фактом. Впрочем, позитивных комментариев было больше. Особенно благодарили сборную Италии англичане. Вот некоторые посты в соцсетях:

«Приятно видеть, как Англия и Италия встают на колени против расизма и толпа гордо приветствует это».



«Италия встала на колени вместе с Англией. Это то, что мы любим видеть».



«Думаю, это классный поступок со стороны Италии и рефери, что они встали на колени вместе с игроками Англии».





«И Англия, и Италия встали на колени. И болельщики приветствовали это. Это примерно то, что я хотел сегодня увидеть».

Кто-то даже специально ждал этого жеста от итальянцев, чтобы начать их поддерживать.

«Италия встала на колени, теперь я могу их поддерживать».



Но другие сильно удивились этому поступку.



«Неужели сборная Италии тоже встал

«Италия встала на колени? Расизм закончился».

Один болельщик разочаровался в сборной Италии и выключил трансляцию матча ещё до начала игры.

«Просто посмотрел, как мяч доставляет на поле машина с символом ЛГБТ при помощи пульта дистанционного управления. Я надеялся, что Италия не встанет на колени, и я бы поддержал их, но они сделали это. Антихристианские и антибелые ритуалы перед стартом. И я выключил это».

Сборная Англии по футболу упустила свой шанс стать чемпионами в одном из крупных международных турниров, проиграв итальянцам в серии пенальти. В основное время игра завершилась со счётом 1:1. Последний раз британцы смогли добиться аналогичного результата в 1966 году. На этот чемпионат Европы Гарет Саутгейт привёз топовую команду. Пожалуй, действительно одну из самых сильных. Он прокачал коллектив тактически, настроил психологически, безупречно довёл его до финала, но в ключевой момент оплошал. Это поражение — полностью его вина.

Когда в концовке второго дополнительного тайма стало очевидно, что коллективам придётся выявлять победителя в серии пенальти, главный тренер «трёх львов» произвёл двойную замену: на последней минуте матча убрал опытных Хендерсона и Уокера. Оба не отличаются особой точностью в одиннадцатиметровых ударах. Зато молодые и свежие Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо точно должны были помочь команде. И они помогли, правда, не той.

Рэшфорд должен был третьим выполнить удар. Тогда Англия владела преимуществом в один гол, но он попал в штангу. Следом бил Санчо — его удар потащил Доннарумма. Последним вышел 19-летний Букайо Сака, известный по выступлениям за «Арсенал». Саутгейт посчитал, что молодой парень справится с самым важным ударом.

Изумлённые болельщики, которые за воротами наблюдали это противостояние, быстро сменили выражение лица на агрессию. Но надо отдать должное, фанаты «трёх львов» так хотели вернуть Кубок домой, что вели себя прямо «по-чемпионски» (нет) ещё до начала игры. Сначала они просто напивались, бросались бутылками и дрались.

Непосредственно перед началом встречи они устроили дебош с полицейскими: фанаты сносили ограды у стадиона «Уэмбли», чтобы без билетов попытаться прорваться на арену. Затем во время матча продолжали скандировать оскорбительные кричалки в адрес соперника, а после поражения и вовсе оторвались по полной. Те, кто смотрел игру воочию, стали громить мусорные баки и нападали на любого, кто даже отдалённо напоминал итальянцев. Нападали со спины, добивали толпой лежачих.

This is why almost every other nation was supporting Italy today #EURO2020 pic.twitter.com/Z68lrq1yq9— Muhwezi Blessings (@blessings256) July 11, 2021

А те, кто сидел у экранов телевизора, разносили Twitter. И всё бы ничего, но некоторые записи пользователей лучше не видеть даже 18+. Поэтому стоит ограничиться словами поддержки игрокам.

Бог накажет Саутгейта. Он не выпускал Рэшфорда и Санчо на протяжении всего турнира, а когда дело дошло до пенальти, он решил поставить их, хотя знал, какое будет давление, — написал один из болельщиков национальной команды.

Я очень рад, что выиграла Италия. С такими фанатами Англия не заслужила кубка, — отметил другой.

Больше всех досталось темнокожим парням, которые не сумели реализовать пенальти. Но, к счастью, нашлись те, кто встал на их защиту.

Сака никогда этого не забудет. Ему 19. Шансы на то, что он когда-нибудь снова попадёт в такой поворотный момент на турнире с Англией, практически равны нулю. Он будет жить с этим вечно, — написал пользователь.

Самым обеспокоенным человеком на планете должен быть Артета. Гарет Саутгейт поставил Букайо Саку в очень трудное положение, когда ему пришлось пробить последний и решающий пенальти в жизни Англии. Это может морально и эмоционально разрушить карьеру мальчика, — написал болельщик «Арсенала».

Саутгейт вызовет ещё большую расовую напряжённость и неприязнь среди болельщиков Англии из-за своего глупого решения. Сака – наш мальчик, и как он мог позволить ему дать бить пятый пенальти, — поддержал пенальтиста ещё один фанат «Арсенала».

Парадокс дня: вроде играли в футбол дома, но домой футбол так и не вернулся, —пошутил пользователь.

Я не буду поддерживать Сака, парень этого не заслуживает, -—ответил один из пользователей на просьбу не хейтить игрока.

Количество расизма, с которым сталкиваются эти трое, просто позорно. Они играли за свою страну и имеют такие же права, как и все остальные. Абсолютное опустошение на их лицах. В обществе нет места расизму. Я поддерживаю Сака, Рашфорда и Санчо, — высказалась пользователь.

Кажется, теперь и пиццу не всем доставлять будут.

Доброе утро всем, кроме тех, кто оскорблял на расовой почве Рашфорда, Сака и Санчо. Вы можете забраться в мусорное ведро и остаться там, — написал официальный аккаунт Пиццы Экспресс.

Английские фанаты — расисты. Рашфорд, Сака и Санчо показали в одном коротком спортивном эпизоде больше силы характера, чем вы когда-либо сможете достичь за свою бессмысленную и теперь, надеюсь, безработную жизнь, — поделился мнением британский житель.

На защиту молодых игроков встала и итальянская болельщица.

Знаем ли мы, черт возьми, откуда мы пришли? Нужно ли писать расистские оскорбления за упущенные возможности? Рашфорд, Сака и Санчо — игроки, люди с чувствами и страстью, — ответила пользователь на комментарий болельщика, который заявил, что «три ниггера разрушили игру всей команды».

Вот так встаёшь на колено перед каждым матчем в борьбу с расизмом, а потом понимаешь, что бесполезно это. Одна часть болельщиков продолжит оскорблять темнокожих, считая их другими людьми, А другая часть будет вставать на их защиту, пытаясь изменить мнение в глазах всего мира.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил запретить расистам ходить на футбольные матчи. Об этом он объявил, анонсируя новый закон о борьбе с дискриминацией по расовому признаку в интернете, передает The Independent.

Wikipedia

«Если вы виновны в расовых оскорблениях в адрес футболистов, сделанных онлайн, вы не идете на матч. Никаких исключений», — приводит издание его слова, сказанные в британском парламенте после того, как футболисты английской сборной подверглись расистским оскорблениям из-за проигрыша в финале чемпионата Европы.

По нынешним законам, присутствовать на трибунах запрещено тем, кого уличили в расистском поведении на матче, а те, кто позволял себе оскорбления по расовому признаку в социальных сетях, наказываются за это, но могут продолжать посещать футбол. В том же законопроекте содержатся новые требования к платформам: IT-компаниям нужно будет самостоятельно удалять весь экстремистский контент со своих площадок под угрозой штрафов, объем которых может достигать 10 процентов от их годового оборота.