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Чемпионат Европы по футболу 2020

Денис Черышев: на Евро соперники были гораздо сильнее, чем на чемпионате мира

Чемпионат.comиещё 5
58 минут назад
Российский полузащитник Денис Черышев рассказал о причинах провального выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.
«Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли её выполнить.
У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить. Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он – главный», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Евро-2020,Футбол,Видео,Григорий Телингатер,Денис Черышев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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