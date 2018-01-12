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Навка продемонстрировала потрясающую форму
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Татьяна Навка продемонстрировала потрясающую форму на берегу океана 

Passion.ru 12 января 2018
Фото: instagram
42-летняя фигуристка Татьяна Навка находится в отличной форме! Это отметили и зрители ее ледового шоу, и подписчики блога спортсменки в Instagram: сегодня звезда опубликовала фотографию, на которой она изображена в купальнике, делающей стойку на руках на берегу океана.
«Как говорится, покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае», — написала под снимком Татьяна, добавив теги #рубрикаспортоттатьянынавки и #спортэтожизнь.
На своей странице Навка часто радует поклонников фотографиями и видеороликами из спортзала.
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