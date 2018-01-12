Соловьев вступил в Putin Team

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьев присоединился к движению Putin Team

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Мишин: пропуск Медведевой чемпионата мира не является трагедией, ее ждет светлое будущее

Фигуристка Трусова после ЧМ намерена разучить еще больше четверных прыжков

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