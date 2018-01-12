Фигуристка Екатерина Боборова завершает карьеру из-за недостатка времени на личную жизнь

Александра Горшкова. Известная фигуристка Екатерина Боборова недавно сообщила неожиданную новость своему партнеру по фигурному катанию: после Олимпиады в Пхенчхане, где им придется выступать под белым флагом, она завершит карьеру. Теперь Дмитрий Соловьев будет вынужден искать новую партнершу, если захочет выступать на льду без Кати. На чемпионате России в северной столице пара Боброва — Соловьев так откатали произвольную программу, что тренер Александр Жулин не смог сдержать слез. Тогда они стали семикратными чемпионами нашей страны и превзошли рекорд легендарных спортсменов Людмилы Пахомовой

"Если честно, я и представить себе не мог, что мои ученики замахнутся на рекорд", — не стал скрывать Жулин. СМИ сообщают, что 27-летняя Екатерина покидает фигурное катание, так как ее утомил большой спорт. По некоторой информации, ей хочется больше времени посвящать личной жизни, так как в позапрошлом году она вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. Теперь ей хочется отдохнуть и восполнить нехватку семейного счастья. Первый шаг к знакомству с будущим мужем спортсменка сделала сама, позвав его на традиционный шашлык вместе с другими спортсменами. Тогда они вместе закупали продукты и разговорились. Вскоре состоялось их первое свидание в Парке Горького. «Говорили обо всем и не заметили, как наступил рассвет. Мы оба поняли, что нас тянет друг к другу…», — поделилась воспоминаниями Боброва.

Спустя некоторое время в том же парке и в том же кафе Андрей неожиданно попросил у Кати руки. Свадьбу они устроили роскошную, на которой гулял и тренер Жулин. Супруг фигуристки выступал на льду в паре с Верой Базаровой , но из-за проблем со здоровьем она не так давно была вынуждена сделать паузу в карьере. «Теперь я намерен стать судьей », — признался Депутат. — «А если точнее, техническим специалистом в парном катании. Тесты я уже сдал», — добавил спортсмен. Екатерина и Соловьев сейчас готовятся к чемпионату Европы, который через несколько дней начнется в столице. Возможно, Боброву после ее ухода заменит Елена Ильиных , но сам Дмитрий еще с этим не определился. Есть вероятность, что он тоже решит создать семью со своей возлюбленной керлингисткой Анной Сидоровой и покинет большой спорт, сообщает EG.ru

Читайте также:

Татьяна Навка неугомонна: фигуристка показала снимок с райского пляжа