Плющенко высказался по поводу ЧМ-2018

Плющенко уверен, что чемпионат мира по футболу в России будет лучшим в истории

"Я уверен, что чемпионат мира пройдет в России на самом высоком уровне, что он так же станет лучшим в истории, как и Олимпийские игры в Сочи. Они действительно были лучшими по всем позициям. Я был на четырех Олимпиадах, мне есть с чем сравнивать", — подчеркнул Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко , являющийся послом чемпионата мира по футболу 2018 года в России, уверен, что турнир станет лучшим в истории. Такое мнение он высказал журналистам.

Плющенко признался, что мечтал стать футболистом. "Я обожаю футбол, в детстве хотел стать футболистом, но мама отдала в фигурное катание", — рассказал он.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.