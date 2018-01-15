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Плющенко высказался по поводу ЧМ-2018
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Плющенко уверен, что чемпионат мира по футболу в России будет лучшим в истории 

ТАСС 15 января 2018
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, являющийся послом чемпионата мира по футболу 2018 года в России, уверен, что турнир станет лучшим в истории. Такое мнение он высказал журналистам.
"Я уверен, что чемпионат мира пройдет в России на самом высоком уровне, что он так же станет лучшим в истории, как и Олимпийские игры в Сочи. Они действительно были лучшими по всем позициям. Я был на четырех Олимпиадах, мне есть с чем сравнивать", — подчеркнул Плющенко.
Плющенко признался, что мечтал стать футболистом. "Я обожаю футбол, в детстве хотел стать футболистом, но мама отдала в фигурное катание", — рассказал он.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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