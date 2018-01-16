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Фигуристы Вирчу и Мойр станут знаменосцами сборной Канады на открытии Игр-2018
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Фигуристы Вирчу и Мойр станут знаменосцами сборной Канады на открытии Игр-2018 

Чемпионат.com 16 января 2018
Олимпийские чемпионы Игр 2010 года в Ванкувере по фигурному катанию в танцах на льду Тесса Вирчу и Скотт Мойр выбраны в качестве знаменосцев сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, которая пройдёт 9 февраля.
«Предстоящие Игры станут кульминацией нашего 20-летнего партнёрства со Скоттом. Не могу придумать более замечательного способа отпраздновать это событие, чем пронести флаг Канады на церемонии открытия. Перед церемонией буду испытывать волнение», — приводит слова Вирчу официальный сайт олимпийской сборной Канады.
Отметим, что впервые флаг Канады на церемонии открытия Олимпийских игр понесут двое спортсменов.
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