Фигуристы Вирчу и Мойр станут знаменосцами сборной Канады на открытии Игр-2018

Олимпийские чемпионы Игр 2010 года в Ванкувере по фигурному катанию в танцах на льду Тесса Вирчу Скотт Мойр выбраны в качестве знаменосцев сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, которая пройдёт 9 февраля.

«Предстоящие Игры станут кульминацией нашего 20-летнего партнёрства со Скоттом. Не могу придумать более замечательного способа отпраздновать это событие, чем пронести флаг Канады на церемонии открытия. Перед церемонией буду испытывать волнение», — приводит слова Вирчу официальный сайт олимпийской сборной Канады.

Отметим, что впервые флаг Канады на церемонии открытия Олимпийских игр понесут двое спортсменов.