Мозер рассказала о постоянных допинг-проверках российских фигуристов

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что перед Олимпийскими играми 2018 года российские фигуристы постоянно проверяются на наличие в организме допинга. При этом, по ее словам, россияне не думают об участии в Олимпиаде до того, как Международный олимпийский комитет (МОК) примет окончательное решение.

"Впереди Олимпиада, надо работать, а там как бог даст. Наших ребят постоянно проверяли, о чем спортсмены не раз мне сообщали, а один раз ребята из-за этого чуть не опоздали на самолет. Вот поэтому мы не задумываемся о 28 января, потому что знаем — мы чистые", — цитирует Мозер ТАСС

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил о регистрации 42 заявок российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпийских играх. Окончательное решение должно быть озвучено 28 января.