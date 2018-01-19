Коляда: чем меньше думать об ОИ, тем лучше будет прокат

«Что случилось? Не знаю, не разобрался пока. Но что случилось — то уже случилось. Были и положительные моменты и отрицательные. К положительным отнесу то, что я сделал все прыжки, кроме четверных. Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе на домашнем чемпионате Европы, по итогам которого, несмотря на два сорванных четверных прыжка, он занял третье место. Отрицательные: разумеется, тулуп, сальхов и лутц. Физически я хорошо себя чувствую. В зале тепло, поэтому некоторым спортсменам тяжеловато докатывать программы. Но мне нормально, бывало и хуже. Приближение Олимпийских игр я никак не ощущаю. Чем меньше об этом думать, тем лучше будет прокат, — это спортивная психология», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин