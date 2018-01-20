Плющенко: на Олимпиаде должны выступить Коляда и Алиев 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что на Олимпийских играх в Пхенчхане должны выступить Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Слова Плющенко приводит ТАСС.
"Однозначно, на Игры должны ехать Алиев и Коляда. Несмотря на то, что Алиев дебютант, это уже состоявшийся спортсмен, что и доказал на чемпионате Европы. Мне он очень понравился и в короткой, и в произвольной программах.
Если он так будет трудиться и дальше, то у него большое будущее — ровный, аккуратный, стройный, настоящий боец, желаю ему удачи на Олимпиаде", — отметил Плющенко.
Ранее стало известно, что Алиев занял второе место на чемпионате Европы, Коляда стал третьим.