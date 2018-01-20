Боброва возьмет паузу после ОИ, чтобы соскучиться по фигурному катанию до слез

МОСКВА, 20 января. / ТАСС /. Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду россиянка Екатерина Боброва призналась, что возьмет паузу в карьере после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане для того, чтобы соскучиться по этому виду спорта до слез. Об этом она рассказала, отвечая на вопрос ТАСС.

Боброва и Дмитрий Соловьев являются олимпийскими чемпионами 2014 года в командном турнире.

"В Сочи мы рассчитывали не только на командное золото, восемь лет шли на пике карьеры, но дальше не срослось. Так судьба сложилась — травма Димы после Олимпиады, мы целый сезон догоняли соперников, потом пропуск чемпионата мира (из-за обвинений в употреблении мельдония — прим. ТАСС), — рассказала Боброва. — Нам нужна пауза, нам нужны новые силы, новая мотивация".

Боброва рассказала, что обсуждала этот вопрос с олимпийскими чемпионами канадцами Тессой Вирчу и Скоттом Мойром , которые делали перерыв после Игр-2014. "Мы обсуждали эту тему, и от них я узнала, что такое настоящий стимул вернуться. Им хотелось плакать от желания снова кататься, а вот меня это желание отпускает. Я хочу проголодаться, соскучиться, до слез", — добавила она.

Соловьев отметил, что ему пока крайне сложно без адреналина, который дарит ему спорт. "Пусть это непросто — постоянное напряжение, невозможность как следует отдохнуть, новые программы, мысли в 4:00 утра о новых поддержках. Но меня фигурное катание держит тем, что я получаю с его помощью адреналин, без которого не могу жить, — обожаю быструю езду на машине, мечтаю прыгнуть с парашютом. Это голод, мне надоедает тренироваться, я хочу борьбы, дорожа своими минутами в спорте, думаю, после Олимпиады я обязательно все-таки прыгну с парашютом, а вот потом и посмотрим — продолжать ли карьеру или нет".