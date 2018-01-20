Собянин пожелал удачи российским фигуристам на Олимпиаде-2018

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter.

"Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде", — написал столичный градоначальник.

17 января в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Открыли турнир мужчины, которые в первый день соревновались в короткой программе. Лучшим из россиян оказался Дмитрий Алиев , занявший второе место.