Елена Буянова: «Надеемся, что Сотскова поедет на Олимпиаду»

Елена Буянова , тренер 17-летней Марии Сотсковой , занявшей четвертое место на чемпионате Европы, отметила, что итог турнира оказался обидным, а ее подопечная слишком серьезно подходит к соревнованиям.

— Маша — очень серьезный человек, мне надо научить ее не только тренироваться, но и соревноваться, — сказала Буянова. — А то мы сидели слушали оценки и она прям рыдает… Она так отдается фигурному катанию! После чемпионата страны была очень опустошена. Ей ведь так непросто все дается: Сотскова ведь не маленькая и верткая, а высокая девушка. А высокий человек — это другая философия, даже в разговоре.

— На Олимпиаду едете?