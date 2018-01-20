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Елена Буянова: «Надеемся, что Сотскова поедет на Олимпиаду»
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Елена Буянова: «Надеемся, что Сотскова поедет на Олимпиаду» 

Спорт-Экспресс 20 января 2018
Елена Буянова, тренер 17-летней Марии Сотсковой, занявшей четвертое место на чемпионате Европы, отметила, что итог турнира оказался обидным, а ее подопечная слишком серьезно подходит к соревнованиям.
— Маша — очень серьезный человек, мне надо научить ее не только тренироваться, но и соревноваться, — сказала Буянова. — А то мы сидели слушали оценки и она прям рыдает… Она так отдается фигурному катанию! После чемпионата страны была очень опустошена. Ей ведь так непросто все дается: Сотскова ведь не маленькая и верткая, а высокая девушка. А высокий человек — это другая философия, даже в разговоре.
— На Олимпиаду едете?
— Это не меня надо спрашивать. Маша очень хорошо провела и тот, и этот сезон. Не подвела ни разу, такой умницей была на финале "Гран-при"! Так что надеемся (Екатерина БЕСПАЛОВА)
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