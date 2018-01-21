Алексей Урманов: «Чемпионат Европы — проверка перед Олимпиадой. Но это не может быть окончательной расстановкой сил»

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов отметил, что Олимпиада-2018 будет непростой. По его словам, он ждет высоких результатов от российских спортсменов.

— Про грядущую Олимпиаду я знаю только одно: она будет очень непростой, особенно для российских спортсменов, с учетов всем известных событий, — начал Урманов. — Мы будем ждать высоких результатов от всех наших спортсменов. В том числе и фигуристов. Чемпионат Европы показал, что все ребята и девчонки в хорошей форме. Тем более, есть еще немного времени, чтобы внести какие-то корректировки в подготовку. Думаю, все будет хорошо.