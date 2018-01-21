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Алексей Урманов: «Чемпионат Европы — проверка перед Олимпиадой. Но это не может быть окончательной расстановкой сил»
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Алексей Урманов: «Чемпионат Европы — проверка перед Олимпиадой. Но это не может быть окончательной расстановкой сил» 

Спорт-Экспресс 21 января 2018
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов отметил, что Олимпиада-2018 будет непростой. По его словам, он ждет высоких результатов от российских спортсменов.
— Про грядущую Олимпиаду я знаю только одно: она будет очень непростой, особенно для российских спортсменов, с учетов всем известных событий, — начал Урманов. — Мы будем ждать высоких результатов от всех наших спортсменов. В том числе и фигуристов. Чемпионат Европы показал, что все ребята и девчонки в хорошей форме. Тем более, есть еще немного времени, чтобы внести какие-то корректировки в подготовку. Думаю, все будет хорошо.
Для европейцев чемпионат Европы — проверка перед Олимпиадой. Но это не может быть окончательной расстановкой сил. Это же первенство континента! Здесь нет многих спортсменов, которые соберутся в Пхенчхане. Спрогнозировать или придумать результаты Игр сейчас нельзя. И в Японии, и в Китае, и в США с Канадой, как и в других странах, есть множество титулованных, талантливых и хороших спортсменов, которые приедут на Олимпиаду и поборются за медали. В спорте возможно все. Тем более, на Олимпийских Играх! Буду с нетерпением ждать их начала и болеть за наших! (Ярослав СУСОВ)
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