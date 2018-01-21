Вскрылась связь Загитовой и Кабаевой

Школьница Алина Загитова с триумфом завершила чемпионат Европы по фигурному катанию. Dni.Ru разобрались, как молодая спортсменка связана со знаменитой гимнасткой Алиной Кабаевой.

Взлет Карьеры

Чемпионат Европы 2018 года, который проходил с 15 по 21 января, стал первым для Загитовой. Ей удалось стать лучшей во всех номинациях: она победила в короткой программе, произвольной программе и по общей сумме баллов. Такого удивительного результата ей удалось достичь в 15 лет.

Примечательно, что взлет спортивной карьеры Кабаевой пришелся на тот же возраст. Именно в 15 лет, спустя два года после начала выступлений, ей удалось выиграть чемпионат Европы. Впоследствии она еще четыре раза становилась лучшей в этой части света.

Спортивные гены

Загитова родилась в спортивной семье. Ее отец — известный хоккеист Ильназ Загитов . Он завершил карьеру в 2015 году и начал тренировать клуб "Ижсталь".

По стопам родственников пошла и младшая сестра молодой чемпионки Сабина. Она также занимается фигурным катанием.

Похожая ситуация сложилась и в семье Кабаевой. Ее отец был профессиональным футболистом и играл за команду "Пахтакор", а после завершения карьеры стал тренером. Мать гимнастки — профессиональная баскетболистка.

Звездное имя

В одном из интервью молодая фигуристка призналась, что ее назвали в честь Алины Кабаевой.

"Я родилась и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать — Алина", — заявила она.

Загитова отметила, что Кабаева — ее кумир.