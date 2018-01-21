Писеев: Коляда способен занять высокое место на Олимпиаде в Пхёнчхане

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках Валентин Писеев поделился мнением о составе российской команды на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также рассказал, от кого ждёт медалей.

«Состав самый оптимальный, по-моему, в нём самые топовые спортсмены, которые завоевали право участвовать в Олимпиаде. Никаких сенсаций здесь нет, кто сильнее, тот включён в состав. У меня никаких вопросов нет, так и должно быть.