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Писеев: Коляда способен занять высокое место на Олимпиаде в Пхёнчхане
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Писеев: Коляда способен занять высокое место на Олимпиаде в Пхёнчхане 

Чемпионат.com 21 января 2018
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках Валентин Писеев поделился мнением о составе российской команды на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также рассказал, от кого ждёт медалей.
«Состав самый оптимальный, по-моему, в нём самые топовые спортсмены, которые завоевали право участвовать в Олимпиаде. Никаких сенсаций здесь нет, кто сильнее, тот включён в состав. У меня никаких вопросов нет, так и должно быть.
Медали, естественно, стоит ждать от девочек. Также мы должны бороться за медали в парном катании и командном первенстве. Мужчины могут бороться за высокое место, но вряд ли призовое. Той стабильности, которая должна быть у того же Коляды, к сожалению, не наблюдается. Но он парень очень способный, если всё сделает — сможет занять высокое место, » — сказал Писеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
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