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Стали известны имена запасных российских фигуристов на Олимпиаду-2018
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Стали известны имена запасных российских фигуристов на Олимпиаду-2018 

Газета.Ru 21 января 2018
Фото: Газета.Ru
Стали известны имена запасных фигуристов сборной России на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В женском одиночном катании запасным спортсменом стала Станислава Константинова, в мужском — Александр Самарин.
Среди спортивных пар в резервный список попали Кристина Астахова / Алексей Рогонов, а в танцах на льду — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.
Ранее были объявлены имена фигуристов основного состава сборной России на Олимпиаду.
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