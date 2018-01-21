Стали известны имена запасных российских фигуристов на Олимпиаду-2018

Стали известны имена запасных фигуристов сборной России на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее были объявлены имена фигуристов основного состава сборной России на Олимпиаду.