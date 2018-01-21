«Медведева понравилась больше Загитовой»

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова и триумфатор Игр в Турине Роман Костомаров прокомментировали «Газете.Ru» результаты прошедшего в Москве чемпионата Европы по фигурному катанию, а также поделились ожиданиями от российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане после объявления состава.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила полный состав сборной, включая запасных, которая отправится на предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане. ФФККР не стала преподносить никаких сюрпризов, а включила в сборную «олимпийских атлетов из России» лидеров сезона.

На прошедшем в Москве чемпионате Европы Медведева потерпела свое первое за более чем два года поражение и завоевала серебряную медаль.

Победу в соревнованиях одержала 15-летняя Загитова, которая показала лучший результат как в короткой, так и произвольной программе.

Ошибки Медведевой на чемпионате можно объяснить продолжительным отсутствием соревновательной практики из-за травмы ноги, в результате которой Медведева пропустила почти два месяца, включая финал Гран-при и национальный чемпионат. Однако Загитова прокатала невероятно сильно, установив личные рекорды в обеих программах.

Мария Сотскова на протяжении всего сезона уверенно выглядела на международных соревнованиях, и претендовать на ее третий номер в сборной пока никому не под силам.

Что касается Константиновой, то включение 17-летней фигуристки в команду также выглядит закономерным. На прошедшем в декабре чемпионате России она заняла четвертое место, уступив Загитовой, Сотсковой и Алене Касторной. Правда, Касторной 14 лет, и она пока не имеет права выступать во взрослых международных соревнованиях.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала «Газете.Ru», что ожидать российским болельщикам от фигуристок в Пхенчхане.

«Что касается чемпионата Европы, то Медведева прекрасно прокатала произвольную программу, но ошиблась в короткой. Мне она понравилась больше Загитовой во многих компонентах и в красоте катания. У Алины же очень сильная техническая составляющая. Конечно, сейчас наше женское катание лидирует во всем мире, и мы будем ждать от девушек побед», — сказала бывшая спортсменка.

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров не стал давать «Газете.Ru» уверенных прогнозов, вспомнив, что на Олимпиаде бывали разные неожиданные итоги.

«Медведева — двукратная чемпионка всего. И психологически ей уже давно труднее всех — надо отстаивать свои звания. Главная задача — справиться с волнением. У Загитовой его будет меньше. Она фантастическая спортсменка, и кроме нее никто сейчас не может конкурировать с Медведевой. Желаю, чтобы у девушек не было травм и было все в порядке со здоровьем. Но я бы не хотел заранее уверенно отдавать победу россиянкам, так как Олимпиада — это другие соревнования, и здесь может произойти все, что угодно. Достаточно вспомнить, что четыре года назад в Сочи все ждали чудес от Липницкой, но она в итоге не справилась с волнением. А чемпионкой стала Сотникова», — подчеркнул Костомаров.

Месяц спустя картина сильно изменилась. Алиев стал серебряным призером чемпионата Европы, уступив только испанцу Хавьеру Фернандесу

Коляда завоевал бронзовую медаль. Самарин, проваливший короткую программу, смог занять лишь шестое место. Таким образом, именно европейский чемпионат стал решающим при формировании состава.

Костомаров объяснил, по каким критериям отбирают спортсменов в сборную.

«Обычно тренеры смотрят не только на последние результаты, но и на карьеру фигуристов. Коляда, может, и не столь уверенно выступил, но два последних года он был лидером в России. Я вообще не вижу ничего криминального, если сборную определяют не по последним крупным стартам, и считаю, что фигуристу доказывать свою состоятельность надо не только на конкретном турнире, а на протяжении всей карьеры. У нас в России смотрят на общую картину, тренеры знают состояние спортсменов на длинной дистанции. И предпочтение отдается людям, уже состоявшимся на самом высоком уровне», — отметил олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Бестемьянова обратила внимание на то, что «серебряный» успех Алиева стал следствием более осторожного, чем обычно, подхода к европейскому форуму.

«Алиев не пытался делать четверной лутц, сделав ставку на надежность, но на Олимпиаде без него делать будет нечего. В Пхенчхане надо будет прыгать три четверных. В свою очередь, у Коляды было много ошибок, но и программа была сложнее. Технически его прыжки выглядят абсолютно фантастически, но ему надо бороться за стабильность. У него феноменальный тройной аксель. Коляде надо просто все сделать, и я уверена, что на тренировках он исполняет сложные прыжки, однако не справляется на соревнованиях», — сказала четырехкратная чемпионка мира.

Очень сложно предположить, в каком ключе пройдут соревнования пар на Олимпиаде. В мире сейчас нет явного лидера, и сразу несколько дуэтов претендуют на медали высшего достоинства.

Бестемьянова с большим интересом ждет парный турнир и назвала «Газете.Ru» сильные стороны некоторых претендентов на олимпийское золото.

«Парный турнир будет очень интересный. Можно говорить о том, что четыре или пять пар будут претендовать на три места на пьедестале почета, и это будет крайне увлекательно. А отдать предпочтение кому-то одному невозможно. Многие из участников будут рисковать и делать четверной выброс. Причем это могут сделать и наши Тарасова с Морозовым, так как ставки предельно высоки. Однако у каждой пары есть свои сильные и слабые стороны. Например, Алена Савченко и Бруно Массо не стали сильно усложнять свою программу, но они настолько сильно катаются, что отыгрываются в компонентах. А канадцам Меган Дюамель и Эрику Редфорду, наоборот, надо завышать сложность, так как их общее катание выглядит слабее. Нашим парам необходимо выступить чисто и нельзя пропускать сложные элементы», — заявила Бестемьянова.

На чемпионате Европы Степанова и Букин были вторыми после короткой программы, выиграв у Бобровой с Соловьевым почти балл, однако в произвольной чемпионы России получили на три балла больше и смогли подняться на второе место. Победу же одержали лидеры мирового сезона Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции.

Третье место Степановой и Букина вызвали недоумение у Бестемьяновой, которая не увидела, за счет чего чемпионы России получили так много в произвольной программе.

«Степанова с Букиным великолепно выглядели и в короткой, и в произвольной программе. И я не понимаю тех оценок, которые поставили судьи. Боброва с Соловьевым выступили хуже, чем на чемпионате России. Там они заслуженно сорвали громкие овации, но здесь — и они сами это признали — прокатали хуже, чем месяц назад. Я уверена, что здесь что-то нечисто», — подытожила выдающая спортсменка.

Олимпийский турнир по фигурному катанию в Пхенчхане стартует 9 февраля, в день открытия Игр, с командных соревнований.

Российские фигуристы при самом благополучном исходе могут вернуться из Южной Кореи с тремя золотыми медалями — в женском и парном катании, а также в командных соревнованиях.