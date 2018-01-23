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МОК развалил две пары российских фигуристов
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МОК развалил две пары российских фигуристов 

Lenta.ru 23 января 2018
Фото: ТАСС
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпийских игр в Пхенчхане российский фигуристов Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду). Об этом во вторник, 23 января, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
МОК никак не мотивировал санкции в отношении спортсменов.
«Данное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», — отмечается в заявлении.
Федерация осудила решение МОК и пообещала отстаивать права отстраненных спортсменов.
20 января Букин и Александра Степанова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в соревнованиях танцевальных пар. За два дня до этого Столбова в паре с Федором Климовым выиграла серебряную медаль континентального первенства. Обе пары были включены ФФККР в состав участников Олимпиады-2018.
Ранее появилась информация, что МОК не допустит до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана и ряд ведущих российских хоккеистов. Сообщается, что она не попали в список приглашенных на Игры из-за присутствия их имен в базе Московской антидопинговой лаборатории, попавшей в распоряжение Всемирного антидопингового агентства.
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