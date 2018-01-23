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У юной фигуристки Загитовой есть тайный поклонник
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У юной фигуристки Загитовой есть тайный поклонник 

Дни.ру 23 января 2018
Фото: Дни.ру
На прошедшем Чемпионате Европы по фигурному катанию загорелась новая звезда. Фавориткой турнира стала Алина Загитова — очень перспективная спортсменка, которая завоевала сердца зрителей и авторитетного жюри. Как сложится ее судьба в ближайшем будущем, узнали Dni.Ru.
"Она будет постепенно раскрываться как бутон розы. Золотой медали на зимней Олимпиаде 2018 года я пока не вижу, но выступление будет очень достойное и яркое. После него о Загитовой заговорит буквально весь мир", — рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.
Главные победы у девушки еще впереди. Она человек не только целеустремленный, но и невероятно талантливый. Все в совокупности дает отличный результат.
"Правда я должна предупредить, что скоро у спортсменки откроется период, опасный множеством мелких травм. Как бы я ни хотела пожелать ей действовать аккуратно, к сожалению, в ее профессии это неуместно. Серьезных повреждений и переломов я не вижу, но растяжения и трещины кости возможны. Ей стоит бережнее относиться к своему здоровью", — сказала таролог.
По словам ясновидящей, Алина — просто супер-человек. Заряд ее энергии значительно выше, чем у обычных людей, и это в девушке заложено генетически. "Она очень перспективная, и ее путь на ближайшие годы — исключительно вверх. Уже сейчас можно делать ставки на Загитову в букмейкерских конторах", — считает Абравитова. Если верить картам, держать топ-позицию фигуристка будет многие годы.
По поводу личной жизни красавицы-спортсменки известно немного. СМИ пишут, что у юной чемпионки пока никого нет. Однако Марианна Абравитова уверена, что у Алины все-таки есть поклонник, которому она отвечает взаимностью. Но пока это лишь романтические отношения платонического характера.
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