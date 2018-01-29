Россию обвинили в отсутствии допинг-проверок

Французская фигуристка Натали Пешала заявила RMS Sport, что ни разу не была проверена на допинг в России.
По словам Пешала, она и ее партнер в танцах на льду Фабьян Бурза в течение трех лет тренировались в России, и за это время ни разу не были проверены на употребление запрещенных препаратов. Спортсменка подчеркнула, что это касается и других известных фигуристов.
«Когда мы тренировались в России, то точно знали, что допинг-офицеры к нам не придут», — сообщила она.
Двукратный призер чемпионатов мира Натали Пешала закончила спортивную карьеру после Олимпийских игр в Сочи четыре года назад.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет не пригласил к участию в Олимпиаде 2018 года фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову. Кроме того, приглашения не получили биатлонист Антон Шипулин, конькобежец Виктор Ан, а также лыжники Сергей Устюгов, Антон Гафаров, Станислав Волженцев и Дмитрий Япаров.