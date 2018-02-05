Плющенко распорядился миллионами 5-летнего сына

Плющенко рассказал о миллионах 5-летнего сына

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал порталу «Дни.ру», как поступает с деньгами, которые зарабатывает его сын.

Фигурист отметил, что для него пятилетний Александр — спортсмен, а для матери, продюсера Яны Рудковской , — модель. По словам Плющенко, гонорары, которые мальчик получает за съемки, миллионные, как отмечает издание, супруги переводят на специальный банковский счет. Его содержимое Александр получит в свое распоряжение по достижении совершеннолетия.

«Он распорядится всей суммой с учетом набежавших за годы процентов по своему усмотрению», — сообщил фигурист.

Кроме того, Плющенко рассказал, что сейчас Александр занимается в академии фигурного катания, созданной его отцом. Ребенок тренируется каждый день по три часа, а в скором времени примет участие в своих первых профессиональных соревнованиях.