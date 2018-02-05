Плющенко распорядился миллионами 5-летнего сына

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал порталу «Дни.ру», как поступает с деньгами, которые зарабатывает его сын.
Фигурист отметил, что для него пятилетний Александр — спортсмен, а для матери, продюсера Яны Рудковской, — модель. По словам Плющенко, гонорары, которые мальчик получает за съемки, миллионные, как отмечает издание, супруги переводят на специальный банковский счет. Его содержимое Александр получит в свое распоряжение по достижении совершеннолетия.
«Он распорядится всей суммой с учетом набежавших за годы процентов по своему усмотрению», — сообщил фигурист.
Кроме того, Плющенко рассказал, что сейчас Александр занимается в академии фигурного катания, созданной его отцом. Ребенок тренируется каждый день по три часа, а в скором времени примет участие в своих первых профессиональных соревнованиях.
В апреле минувшего года широкий общественный резонанс вызвали расценки в школе фигурного катания Евгения Плющенко: минимальная стоимость занятий для детей в академии «Ангелы Плющенко» составляет 60 тысяч рублей в месяц, занятия по «средней» программе обходятся родителям в 90 тысяч, по максимальной — в 150. Также возможны индивидуальные тренинги с прославленным спортсменом, которые стоят 60 тысяч за один час. После того, как все это стало известно, пользователи социальных сетей осудили Плющенко, обвинив в желании заработать на детях и своей славе.