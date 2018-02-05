Ещё
Плющенко распорядился миллионами 5-летнего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющенко рассказал о миллионах 5-летнего сына 

Рамблер 5 февраля 2018
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал порталу «Дни.ру», как поступает с деньгами, которые зарабатывает его сын.
>> Евгений Плющенко упал в глазах поклонников
Фигурист отметил, что для него пятилетний Александр — спортсмен, а для матери, продюсера Яны Рудковской, — модель. По словам Плющенко, гонорары, которые мальчик получает за съемки, миллионные, как отмечает издание, супруги переводят на специальный банковский счет. Его содержимое Александр получит в свое распоряжение по достижении совершеннолетия.
«Он распорядится всей суммой с учетом набежавших за годы процентов по своему усмотрению», — сообщил фигурист.
Кроме того, Плющенко рассказал, что сейчас Александр занимается в академии фигурного катания, созданной его отцом. Ребенок тренируется каждый день по три часа, а в скором времени примет участие в своих первых профессиональных соревнованиях.
В апреле минувшего года широкий общественный резонанс вызвали расценки в школе фигурного катания Евгения Плющенко: минимальная стоимость занятий для детей в академии «Ангелы Плющенко» составляет 60 тысяч рублей в месяц, занятия по «средней» программе обходятся родителям в 90 тысяч, по максимальной — в 150. Также возможны индивидуальные тренинги с прославленным спортсменом, которые стоят 60 тысяч за один час. После того, как все это стало известно, пользователи социальных сетей осудили Плющенко, обвинив в желании заработать на детях и своей славе.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение