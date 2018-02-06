«Попали под раздачу»: Слуцкая посоветовала российским спортсменам заткнуть уши

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпиад Ирина Слуцкая пожелала российским спортсменам мужества и терпения. Как сообщают «Дни.ру», фигуристка также посоветовала атлетам «закрыть глаза» и «заткнуть уши».

Слуцкая призвала олимпийцев не смотреть новости, забыть про соцсети и «делать, что должно». По мнению спортсменки, Олимпийские игры «стали частью политической борьбы», а российские атлеты «просто попали под раздачу».

Фигуристка рассказала, что не поедет на Олимпиаду в Пхёнчхане, так как у нее много работы на посту депутата Московской областной думы. Она добавила, что уже много лет не следит за фигурным катанием.

Пятого декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. На Играх не прозвучит российский гимн, не будет там и флага РФ. Ни один сотрудник Минспорта не будет аккредитован на соревнования. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Российские спортсмены, не замешанные в допинге-скандале, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Тридцать девять спортсменов, ранее отстраненных от Игр, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Инстанция полностью удовлетворила апелляции 28 атлетов (иски еще 11 — частично), но МОК все равно не допустил на Олимпиаду 15 из них.