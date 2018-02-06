Плющенко об отстраненных спортсменах: Люди лезли в петлю

«Люди лезли в петлю»: Плющенко об отстранении паралимпийцев

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал порталу «Дни.ру» отстранение россиян от Паралимпийских игр 2018 года.

По словам фигуриста, российских спортсменов «без объяснения причин» лишили «мечты» и «будущих медалей». Двукратный олимпийский чемпион привел в пример паралимпийца Романа Петушкова , биатлониста и лыжника, единственного шестикратного чемпиона Паралимпиад, а также всю мужскую паралимпийскую сборную России по лыжным гонкам и биатлону.

«Люди лезли в петлю, преодолевали себя, без ног и без рук делали феноменальные вещи», — сказал он.

Плющенко считает, что чиновники «унижают» россиян, так как «боятся», что они займут весь пьедестал почета. Фигурист отметил, что он и его соратники готовят письмо в адрес Международного паралимпийского комитета с требованием «рассмотреть эту неприятную историю» и пригласить российских атлетов к участию в Играх.

«Я попрошу всех спортсменов и тренеров подписать это письмо. Это трагедия, и мы должны держаться вместе, объединяться», — считает он.