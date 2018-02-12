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Загитова стала первой в командном турнире
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Загитова стала первой в командном турнире 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр-2018. Об этом сообщает РИА Новости.
Загитова получила 158,08 балла. Занявшая второе место американка Мирай Нагасу набрала 137,53 бала, а Габриэль Дэйлмен из Канады оказалась на третьем месте с 137,14 балла.
После выступления Загитовой команда российских атлетов гарантировала себе серебряные медали турнира, набрав 58 очков. На первом месте канадцы, получившие 63 очка.
Фигуристка заявила, что она «откатала хорошо», и «очень довольна» своим выступлением.
«<…> Смогла справиться со своим волнением, рада, что не подвела свою команду», — сказала Загитова.
По данным ТАСС, результат в 158,08 балла стал лучшим в карьере фигуристки. Ранее она получила титул чемпионки Европы 2018 года, а также выиграла в финале Гран-при — 2017.
В понедельник, 12 февраля, в рамках командного турнира произвольную программу покажут танцевальные дуэты.
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