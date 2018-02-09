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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу
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Фигуристы Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе в командном турнире 

Газета.Ru 9 февраля 2018
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе в командном соревновании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Российская пара показала результат 80,92 балла. Вторыми стали канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57), третье место заняли представители США Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим (69,75).
После коротких программ у мужчин и спортивных пар российские фигуристы делят третье место с японцами, набрав по 13 очков. Первыми идут канадцы (17 очков), вторую строчку занимают представители США (14).
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