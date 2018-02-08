Коляда планирует удивить участников командного турнира

Как сообщается на официальном сайте Олимпийских игр в Пхенчхане, Михаил Коляда в короткой программе среди мужчин, открывающей командный турнир по фигурному катанию, планирует исполнить самый сложный и "дорогой" набор прыжков из всех участников.
Четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов и тройной аксель — таков предполагаемый прыжковый контент Коляды, с базовой стоимостью 36,7 балла.
У его главных оппонентов — американца Натана Чена — этот показатель равен 35,4 балла, у канадца Патрика Чана — 29,1 балла. (Екатерина БЕСПАЛОВА).