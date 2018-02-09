Фигурист Коляда подвел сборную России

Россиянин Михаил Коляда дважды упал на лед во время выступления командных соревнований фигуристов на Играх-2018. Спортсмен стал восьмым в короткой программе.

Михаил получил от судей 74,36 балла. После провального выступления фигурист не стал останавливаться в микст-зоне для интервью.

Лучшим в короткой программе на старте командного турнира на Олимпиаде стал японец Сома Уно, набрав 103,25 балла. Второе место занял Алексей Быченко из Израиля — 88,49, а замкнул тройку Патрик Чан​ из Канады — 81,66.

Российский флаг на трибунах на фигурном катании pic.twitter.com/r0xvK9P8RX— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г. Примечательно, что во время выступления Коляды на трибунах появился российский флаг. На соревнования его принесла корейская пара, передает "Спорт-Экспресс".

Российские фигуристы Евгения Тарасова Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар в командном олимпийском турнире. За свой прокат они получили 80,92 балла, установив личный рекорд, сообщает ТАСС